Giresun Dereli'de kayalıklara çarpan panelvanın 62 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

Giresun Dereli'de kayalıklara çarpan panelvanın 62 yaşındaki sürücüsü hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun-Dereli kara yolunda Güdül köyü mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan panelvan yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 62 yaşındaki sürücü kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giresun'un Dereli ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun-Dereli kara yolunun Güdül köyü mevkisinde Mustafa Ş'nin (62) kullandığı, plakası henüz belirlenemeyen panelvan, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Dereli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Ş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?