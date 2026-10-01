Giresun Espiye\'de binaya çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde binaya çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde Dilaver Ş'nin kullandığı 28 ACP 419 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binaya çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.