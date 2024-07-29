Giresun Espiye'de çocuklara yönelik Kur'an kursu düzenleniyor - Son Dakika
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Giresun Espiye'de çocuklara yönelik Kur'an kursu düzenleniyor

Giresun'un Espiye ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kur'an kurslarında çocuklara Kur'an-ı Kerim, kitap okuma, resim, voleybol, masa tenisi gibi etkinliklerin yanı sıra milli ve manevi değerlerle ilgili kısa filmler, oyunlar, mahreç eğitimi ve talim dersleri veriliyor. Kurslara 3 sınıftan oluşan toplam 60 çocuk katılıyor.

29.07.2024 13:49
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Giresun'un Espiye ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik Kur'an kursu düzenleniyor.

Espiye Gençlik Merkezi Müdürü Hatice Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursların her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Kahraman, kurslarda Kur'an-ı Kerim, çocukların, kitap okuma, resim, voleybol, masa tenis, milli ve manevi değerlerle ilgili kısa filmler, çeşitli oyunlar, mahreç eğitimi ve talim dersleri verildiğini söyledi.

Kahraman, üç sınıf oluşturulduğunu ve 60 çocuğun kurslara katıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Espiye'de çocuklara yönelik Kur'an kursu düzenleniyor - Son Dakika

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