Giresun Espiye'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Espiye'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçildi

Giresun Espiye\'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçildi

Giresun'un Espiye ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı encümen üyelik seçimi yapıldı. Espiye Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Genel Meclis Üyeleri Aydın Cebeci, Eşref Bayrak ile Çepni Köyü Muhtarı Ali Usta ve Şahinyuva Köyü Muhtarı Turan Kuruca birlik üyeliklerine seçildi. Kaymakam Taner Tengir, seçilen üyeleri tebrik ederek, köylere hizmet etmek için birlikte çalışacaklarını belirtti.

02.05.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı encümen üyelik seçimi gerçekleştirildi.

Espiye Müftülüğü Konferans Salonunda, Kaymakam Taner Tengir başkanlığında yapılan toplantıda, birlik üyeliklerine, İl Genel Meclis Üyeleri Aydın Cebeci, Eşref Bayrak ile Çepni Köyü Muhtarı Ali Usta ve Şahinyuva Köyü Muhtarı Turan Kuruca seçildi.

Kaymakam Tengir, burada yaptığı konuşmada, üyeliklere seçilenleri tebrik ederek, "Yeni göreve seçilen arkadaşlar ile köylerimize el birliği ile hizmet yapmaya gayret göstereceğiz. Seçimin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, Özel İdare Müdürü Mürsel Mert, Müftü Osman Gülbe ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Giresun, Espiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Espiye'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun Espiye'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement