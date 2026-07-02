Giresun'da güvenli ulaşım için yeni düzenlemeler

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve düzenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen kavşak, cep ve yaya güvenliği çalışmalarıyla hem araç trafiğinin akıcılığı artırılıyor hem de yayaların güvenliği sağlanıyor.

Giresun'da ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde yeni düzenlemeler hayata geçirilirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak uygulamalar da bir bir tamamlanıyor. Bu çerçevede Teyyaredüzü Mahallesi'nde iki önemli noktada çalışma yürütülüyor.

Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önü ile Boztekke Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni dönel kavşak ve orta refüj düzenlemeleri sayesinde kavşaklardaki trafik akışının daha güvenli ve kontrollü hale gelmesi hedefleniyor.

Çıtlakkale Mahallesi sahil karayolu güzergahında ise toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirmelerini daha güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için cep oluşturma çalışmaları sürüyor. Bu düzenleme ile hem toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi hem de ana yol üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Erikliman Mahallesi'nde ise yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Korkuluk montajı öncesinde 250 metrelik lento beton imalatı gerçekleştirilirken, tamamlanacak korkuluk sistemiyle özellikle yayaların güzergahı daha güvenli hale getirilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde ulaşım yatırımlarının belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların güvenli ve modern bir şehirde yaşamalarını sağlamak için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını ifade etti.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Mahalle sakinleri, uzun süredir ihtiyaç duyulan noktalarda başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan kavşak düzenlemeleri, toplu taşıma cepleri ve yaya güvenliğine yönelik uygulamaların ulaşımı daha güvenli ve düzenli hale getireceğini belirten vatandaşlar, kent genelinde sürdürülen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Fuat Köse ile sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti.