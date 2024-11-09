Giresun İl Özel İdaresi\'nin Espiye\'deki çalışmaları devam ediyor

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Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Espiye ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Taflancık köyünde İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaları inceleyen Erener, yapılması planlanan projelere ilişkin de istişarelerde bulundu.

Hakkari'de şehit olan Ferhat Çapur'un ilçedeki mezarını da ziyaret eden Erener'e, İlçe Özel İdare Müdürü Mürsel Mert ve diğer ilgililer eşlik etti.