Giresun'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Giresun'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı

Giresun\'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı

Giresun'un Keşap ilçesinin Alakaş Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak depoda hasar meydana geldi.

09.02.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
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Giresun'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

İlçenin Alakaş Mahallesi'nde inşaat şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar meydana geldi.

Kaynak: AA

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