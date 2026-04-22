Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Manisa'da Sahnelediği Oyuna Seyircilerden Tam Not

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, turne kapsamında Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. Ekip, performansıyla seyircilerden tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali'nde, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunla seyirci karşısına çıktı. Salonu dolduran sanatseverler, oyunun ardından oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Farklı şehirlerden tiyatro topluluklarının katıldığı festivalde, Giresun ekibinin sahne performansı öne çıkan gösteriler arasında yer aldı. Gecenin sonunda oyunculara; Burak Deste, Ali Kılıç, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Yılmaz Usta tarafından katılım ve emeklerinden dolayı hediyeleri takdim edildi.