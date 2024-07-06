Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası doğaseverlerin ilgi odağı - Son Dakika
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Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası doğaseverlerin ilgi odağı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası, eşsiz tabiatı ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yavuzkemal beldesinde bulunan yayla, Mavigöl ve Göksu travertenlerine yakınlığıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir mekan haline gelmiştir. Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, Kulakkaya Yaylası'nın bölgenin incisi olduğunu belirterek, yaylanın her mevsim turizm hareketliliği yaşadığını ifade etmiştir. Bölgede turizm altyapı ve üst yapı çalışmaları da devam etmektedir.

06.07.2024 10:23
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Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası eşsiz tabiatı ve temiz havasıyla doğaseverlerden ilgi görüyor.

İlçenin Yavuzkemal beldesi sınırları içindeki 1700 rakımlı yayla, temiz havası ve eşsiz doğasıyla her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor.

Giresun'un en ünlü yaylalarından biri olan ve 1991'de turizm merkezi ilan edilen Kulakkaya, Mavigöl ve Göksu travertenlerine yakınlığından dolayı yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, bölgenin incisi Kulakkaya Yaylası'nın yeryüzünün cennet köşelerinden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda çevresindeki Mavigöl ve Göksu travertenlerinin de etkisiyle Kulakkaya'nın popülerliğinin arttığını belirten Önal, yaylada dört mevsim turizm hareketliliği yaşandığını aktardı.

Önal, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bugünlerde sıcaktan bunalanları Kulakkaya'ya beklediklerini ifade ederek, "Bol oksijen, temiz hava, doğa ile iç içe bir yer Kulakkaya. İnsanlarımız bu eşsiz güzelliklerin içerisinde zaman geçiriyor. Şehrin stresini burada atabiliyorlar. Buranın her mevsimi birbirinden güzel. Gelmeye, gezmeye ve görmeye değer bir yer." diye konuştu.

Bölgede turizm altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Önal, alternatif yol, yöresel ürün satışı için pazar alanı ve otopark çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulakkaya Yaylası'nı ziyaret eden Dursun Kara, arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini ifade ederek, yaylayı ve bölgeyi çok güzel bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası doğaseverlerin ilgi odağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası doğaseverlerin ilgi odağı - Son Dakika
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