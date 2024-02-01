Giresun'un son şehidine Alnak Kayası'nda vefa örneği
GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinin Gülpınar köyü gençleri tarafından yaklaşık bin rakımlı Alnak Kayası'na Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu hatırası için 20 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı dikilerek şehidin fotoğrafı bırakıldı.
Gülpınar Köyü Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından İlçenin Gülpınar köyü Alnak Kayası Tepesine Irak'ın Kuzey'inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 13 Ocak 2024 tarihinde bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu anısına dikilen Türk bayrağı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla göndere çekildi.
Gülpınar Köyü Gençlik ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin anlamlı çalışmasıyla ilgili bilgi veren Selçuk Topal, "Derneğimiz bünyesinde bulunan arkadaşlarımızla beraber ilçemiz Görele'ye son gelen şehidimiz Ahmet Köroğlu'nun hatırasını yaşatmak adına köyümüzün zirvesinde bulunan bin rakımlı Alnak Kaya Tepesine 14 metre uzunluğu bulunan göndere 20 metrekare Türk bayrağı çektik. Türk bayrağının bulunduğu yere de bilgilerinin yer aldığı bir anıt yaptık. Amacımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu nezdinde bütün şehitlerimize minnettarlığımızı göstermektir" dedi.
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