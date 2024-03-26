Giresun Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili iddiaların incelendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili iddiaların incelendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı

Giresun Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili iddiaların incelendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı

Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığını, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. Valilik, halk sağlığı ve can güvenliği ile sahipsiz hayvanların korunması amacıyla yapılan çalışmaların mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

26.03.2024 20:45  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığını, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda sahipsiz hayvanlar ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber, paylaşım ve iddialarla alakalı açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Hem halk sağlığı ve can güvenliği hem de sahipsiz hayvanların korunması amacıyla icra edilen çalışmaların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun sürdürülmesinin Valilikçe yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuata aykırı yapıldığı iddia edilen tüm faaliyet ve ihbarlar titizlikle incelenmekte ve gerek görülen hallerde araştırma ve soruşturma işlemleri de yürütülmektedir. Özellikle son birkaç gün içinde ilimizin farklı yerlerinde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialar da bu kapsamda değerlendirilerek Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Giresun Valiliği, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili iddiaların incelendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:44 Dışişleri’nden Belçika’da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 21:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili iddiaların incelendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement