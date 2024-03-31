Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini söyledi.
Serdengeçti, Cumhuriyet Ortaokulu'nda "1178" nolu sandıkta oyunu kullandı.
Vali Serdengeçti, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını belirten Serdengeçti, "Bugün bir demokrasi bayramı. Ülkemizde olduğu gibi Giresun'da da demokrasi bayramı çok güzel şekilde tecelli ediyor." dedi.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
Düzce'de hava sıcaklıklarının 30 dereceyi görmesiyle birlikte oyunu kullananlar Akçakoca'da sahillere akın etti. Türkiye sandık başına giderken, Düzce'de sandıklarda oyunu kullanan vatandaşlar sıcak hava ile birlikte Akçakoca'da sahillere akın etti. Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için sahil kenarını tercih etti.
Elazığ'da hasta olan yaşlı adamın oy kullanması için devlet ekipleri gönderilirken, eşi tarafından yapılan esprili bir şekilde söylenen sözler gülüşmelere sebep oldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvansever Ferhan Çolakoğlu tarafından bitkin halde bulunan genç tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede tilkinin baygın ve şokta olduğu belirlendi. Herhangi bir kırığı olmayan tilki, tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, oyunu ailesi ile Yenişehir İlçesi'ndeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Seçer, vatandaşların memnuniyetini önemseyerek istikrar ve devamlılığı vurguladı. Meral Seçer ise seçimin demokrasiye kazanç getirmesini diledi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde seçim merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Zahide Balıkçı, yürüyemediği için sandalye ile götürüldüğü sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşların yardımı ile sandalyede oy kullanacağı sınıfa götürülen Balıkçı, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, eşi Esra Şahin, küçük oğlu Oğuzhan ve kayınvalidesi Türkan Denli ile birlikte Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek oyunu kullandı. Şahin, seçimlerin Karabük'e hayırlı olmasını diledi.
32 ilde oy verme işlemi sona erdi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ailesiyle birlikte Naşide Halil Gelendost ilkokulunda oyunu kullandı. Başdeğirmen, seçimin Isparta ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.
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