Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi - Son Dakika
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.

31.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini söyledi.

Serdengeçti, Cumhuriyet Ortaokulu'nda "1178" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Vali Serdengeçti, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını belirten Serdengeçti, "Bugün bir demokrasi bayramı. Ülkemizde olduğu gibi Giresun'da da demokrasi bayramı çok güzel şekilde tecelli ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, seçimlerin sorunsuz başladığını söyledi - Son Dakika

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