Giresun ve Espiye\'de Bayramlaşma Törenleri Düzenlendi

Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Valilikte düzenlenen törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, Giresunluların bayramını kutlayarak, "Ramazan ayını tüm Türkiye ve Müslüman coğrafyasında olduğu gibi Giresun'da da idrak ettik. Bayramımız kutlu, mübarek olsun. Ramazan Bayramı herkese esenlik getirsin." dedi.
Öte yandan Espiye ilçesinde de Ramazan Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Müftülük tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kaymakam Taner Tengir, vatandaşlarla bayramlaştı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Espiye- Yağlıdere kara yolu Hacı Mahmutlu köyü mevkisinde gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde vatandaşlara çikolata ikram etti.
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