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Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz'ın cenazesi toprağa verildi

Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz'ın cenazesi tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi üzerine düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene, ailesi, yakınları, ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tahmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz\'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz\'ın cenazesi toprağa verildi
12.01.2024 - 15:29,
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Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 90 yaşındaki Tahmaz için Ulu Cami'deki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yahya Salih Koca, İlçe Emniyet Müdürü Yahya Arslan, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tahmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Karadere, Jandarma, Cami, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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