Girift İHA, TEKNOFEST'te Sergileniyor - Son Dakika
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Girift İHA, TEKNOFEST'te Sergileniyor

Girift İHA, TEKNOFEST\'te Sergileniyor

Adana BTÜ öğrencileri tarafından geliştirilen Girift İHA, akıllı mühimmatla TEKNOFEST'te tanıtıldı.

05.10.2024 12:17
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri tarafından geliştirilen ve içerisinde akıllı mühimmat barındıran Girift İHA, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Girift İHA takımı, 2 yıllık çalışmayla yeni nesil dikey iniş ve kalkış yapabilen uçuş sistemi kullanan İHA'yı üretti.

Projenin patentini alan 12 kişilik ekip, İHA'nın yanı sıra geliştirdikleri akıllı mühimmat teknolojisiyle, İHA'dan fırlatıldıktan sonra konumuyla anlık takibi sağlanabiliyor, hem de düşman eline geçmesini önlemek için kendini imha etme özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana'da sergilenen İHA, tampon bölgeler arasındaki görüntü işleme yaparak tarayabilirken, saatte 120 kilometre hızla 400 metre irtifada seyir alabiliyor.

Öğrencilerden takım pilotu Emre Yılmaz, AA muhabirine, 19-23 Eylül'de TEKNOFEST Kahramanmaraş'ta Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda finalist olduklarını söyledi.

İHA'nın tasarım ve yazılımının kendilerine ait olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsansız hava aracına entegre ettiğimiz, görüntüleme sistemi yardımıyla belirlenen alanlar taranarak, akıllı mühimmatlar bırakılıyor. Yine bu mühimmatları takımımız geliştirdi. Bırakılan akıllı mühimmatlar, kendi geliştirdiğimiz yer istasyonu tarafından kontrol ediliyor."

Yılmaz, mühimmatın anlık takip edilebildiğini belirterek, "Akıllı mühimmat anlık olarak bırakıldığı yerin konum bilgisini, yükseklik, basınç, nem gibi bilgileri yer istasyonuna iletiyor. Akıllı mühimmat yakınında insan hareketi algılandığında, üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla kendisini patlatarak, görevini sonlandırmış oluyor." diye konuştu.

Aracın kompozit malzemeden üretildiğini anlatan Yılmaz, projelerini daha da geliştirmek için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Girift İHA, TEKNOFEST'te Sergileniyor - Son Dakika

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