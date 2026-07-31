Girit\'te Orman Yangını: Olağanüstü Hal İlan Edildi

ATİNA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Girit adasında etkisini sürdüren geniş çaplı orman yangını nedeniyle perşembe günü adanın güneyindeki Resmo (Rethimnos) bölgesinde yer alan Agios Vasileios belediyesinde olağanüstü hal ilan edildi. Ayrıca yaklaşık 8.000 bölge sakini ve turist tahliye edildi.

Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT'ye göre, Akdeniz'in doğusundaki en büyük Yunan adası olan Girit'in Resmo bölgesinde birkaç gün önce başlayan ülkenin en kritik orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Yangının cephesinin 15 kilometreyi aştığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri, Agios Vasileios'taki yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, Resmo'ya bağlı Asomatos köyü yakınlarında da yeni bir yangın başladı ve alevler, adanın güneyinde plajları ve turistik noktalarıyla bilinen Preveli'ye doğru ilerledi.

Saatte 125 kilometre hıza ulaşan güçlü rüzgarın ve neredeyse sıfıra düşen yakın görüş mesafesinin, müdahale çalışmalarını ciddi şekilde engellediği bildirildi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yangına müdahalede zorlanıyor.

Yunan yetkililer, risk altındaki bölge sakinleri ve turistlere yönelik çok sayıda acil durum uyarısı yayımlayarak tahliye çağrısında bulundu. Tahliye edilen yaklaşık 700 kişi, geceyi kapalı bir spor salonunda geçirirken, çok sayıda kişi de tanıdıklarının yanına sığındı. Turistler ise yangından etkilenmeyen bölgelerdeki otellere nakledildi.

Zorlu hava koşulları altında gerçekleştirilen operasyonla Preveli bölgesinden 51 kişi denizden tahliye edildi. Tahliye edilen kişiler, iki özel teknenin de yardımıyla Yunan Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye botuyla adanın güneyindeki sahil kasabası Agia Galini'ye güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

İtfaiye araçlarıyla birlikte yangının çeşitli cephelerine sevk edilen 190'dan fazla itfaiye görevlisine orman yangını müdahalesinde uzmanlaşmış ekipler, yerel yetkililer ve gönüllüler de destek veriyor. Bu çabalara rağmen güçlü rüzgarlar yangını kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangında tarım arazileri, ekili tarlalar, otlaklar, evler ve çiftlik hayvanları zarar gördü. Güçlü rüzgarların devam etmesi yönündeki tahminler nedeniyle çok yüksek orman yangını riski uyarısı sürüyor. Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.