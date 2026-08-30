Girne Açıklarında Alabora Olan Gemiden Kurtarma - Son Dakika
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Girne Açıklarında Alabora Olan Gemiden Kurtarma

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KKTC Bakanı Arıklı, kurtarılan yolcuların Girne Limanı'na getirildiğini ve hastanelere sevk edileceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.

Arıklı, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne Açıklarında Alabora Olan Gemiden Kurtarma - Son Dakika

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