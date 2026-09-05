Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Nazmiye Özbolat Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Nazmiye Özbolat Hatay'da toprağa verildi

Girne\'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Nazmiye Özbolat Hatay\'da toprağa verildi
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Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde yaşamını yitiren 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat, memleketi Hatay'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 8 çocuk annesi Özbolat'ın cenazesi Avsuyu Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'ın cenazesi Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan Özbolat'ın arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan cenazesi, memleketi Hatay'a getirildi.

Özbolat için Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'ndeki meydanda cenaze namazı kılındı. 8 çocuk annesi Özbolat'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özbolat'ın aynı kazadan kurtulan oğlu Ahmet Özbolat ve yakınları ile KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar katıldı.

Özbolat'ın KKTC'ye torununun düğünü için gittiği öğrenildi.

Olay

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC, geminin batmasının ardından 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Nazmiye Özbolat Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Nazmiye Özbolat Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
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