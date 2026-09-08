GITEX Ai Türkiye 2026 yarın başlayacak

Dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından biri olan GITEX kapsamında ilk kez düzenlenecek GITEX Ai Türkiye 2026, yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenecek etkinlikte yükselen girişimler, yatırımcılar ve teknoloji devleri, yeni pazarlara açılmak, işbirlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek etkinlik, 300'ün üzerinde kurumsal şirket ve girişimi, 150 küresel konuşmacıyı ve 20 ülkeden toplamda 100 milyar doların üzerinde varlık yöneten 100'den fazla yatırımcıyı buluşturacak.

Beş kıtadan katılımcıların yer alacağı organizasyon, Türkiye'yi Doğu ile Batı arasında yapay zeka ve küresel ekonominin yeni buluşma noktası olarak dünya sahnesine taşıyacak.

Programda yapay zeka, 5G ve telekomünikasyon, bulut teknolojileri, siber güvenlik, veri merkezleri, fintek, e-ticaret, oyun, sağlık teknolojileri, mobilite, kuantum bilişim ve akıllı üretim gibi alanlar öne çıkacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, etkinliğin Türkiye'nin dünyanın bağlantı noktası konumu açısından önem taşıdığını belirtti.

Dağlıoğlu, "Veri merkezi ve yapay zeka altyapısına yönelik 3 milyar dolarlık taahhüdümüz, özel sektörden harekete geçirilen 10 milyar dolarla birlikte, Türkiye'nin yatırımlar için güçlü merkez olarak görülmesindeki artan güveni yansıtıyor. Dijital dünyaya hakim genç yetenek havuzumuz ve son derece hızlı büyüyen girişimcilik ekosistemimiz başlı başına güçlü bir değer önerisi sunuyor. GITEX Ai Türkiye de bu ivmeyi küresel sahneye taşıyor." ifadelerini kullandı.

GITEX CEO'su Trixie LohMirmand da, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki stratejik konumuna dikkati çekerek, dünyanın en büyük ve en güçlü bağlantılara sahip yapay zeka ve teknoloji yatırımcıları ağını ilk kez Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

LohMirmand etkinliğin Türkiye'yi yapay zeka ve dijital mükemmeliyet alanında yeni nesil bir sınır ötesi koridora dönüştürmeyi amaçladığını vurguladı.

Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı hızla büyüyor

Açıklamaya göre, Türkiye'nin 38 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2031 yılına kadar 58 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu büyümenin, Türkiye'nin bölgesinde dijital dönüşümün merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Bu yıl veri merkezi ve yapay zeka altyapısına 3 milyar dolar ayıran Türkiye, 2030 yılına kadar 1 gigavat veri merkezi kapasitesi oluşturmayı ve özel sektörden 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirmeyi hedefliyor.

Bu yatırım hamlesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran 2026'da açıkladığı "Yapay Zeka Eylem Planı" kapsamında 2028 yılına kadar 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli ve 5 milyon yapay zeka okuryazarı vatandaş yetiştirme hedefi yön veriyor.

Girişim ekosisteminde de ivme sürerken, 2026 yılının ilk çeyreğinde 559 milyon dolar yatırım çeken Türkiye'de, 114 teknoparkta 13 binden fazla girişim faaliyet gösteriyor ve 1.700'ün üzerinde AR-GE ile tasarım merkezi bulunuyor.

Türkiye bugüne kadar 8 teknoloji unicornu çıkarırken, bu şirketlerden biri olan ve 16,5 milyar dolarlık değerlemeye sahip e-ticaret platformu Trendyol da GITEX Ai Türkiye'nin katılımcıları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin unicorn ve büyüme aşamasındaki şirketlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen Turcorn 100 Programı kapsamındaki 24 şirket de etkinlikte yer alıyor.

YTÜ Yıldız Teknokent, İTÜ ARI Teknokent, Teknopark ve Teknopark Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen teknokentleri de girişimlerini küresel yatırımcılarla buluşturuyor.

Etkinliğe ayrıca Google Cloud, HPE, NVIDIA, ASUS, Dell Technologies, Huawei, SAP ve TrendAI gibi küresel teknoloji devleri de katılıyor.