GKRY: Askeri Operasyona Katılmıyoruz

04.03.2026 22:07
Hristodulidis, GKRY'nin askeri operasyona katılmadığını ve insani role odaklandığını belirtti.

(ANKARA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, "Ülkemiz herhangi bir askeri operasyona katılmamaktadır ve böyle bir operasyona taraf olma niyetinde de değildir. Bu süreçte üstlendiğimiz insani role bağlı kalmaya devam ediyoruz. Her zaman çözümün parçasıyız, asla sorunun parçası değiliz. Sorumlulukla hareket ediyoruz" dedi.

Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme saldırılarının ardından Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halka seslenen Hristodulidis, tartışılmaz önceliklerinin ülkesinin güvenliği olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, hükümet ve tüm yetkili kurumlar ilk andan itibaren teyakkuz halinde ve tam operasyonel hazırlık içerisindedir. Bu kritik anlarda hükümet sorumlulukla, şeffaflıkla ve tek ölçüt olarak ülkenin ve vatandaşların güvenliğini esas alarak hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarının ülkeye güvenli şekilde geri dönmesi için çalıştıklarını kaydeden Hristodulidis, "Geri dönenleri taşıyan ilk uçuşlar şimdiden ulaşmış bulunmaktadır" dedi.

Hristodulidis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha en net ifadeyle vurgulamak isterim ki ülkemiz herhangi bir askeri operasyona katılmamaktadır ve böyle bir operasyona taraf olma niyetinde de değildir. Bu süreçte üstlendiğimiz insani role bağlı kalmaya devam ediyoruz. Her zaman çözümün parçasıyız, asla sorunun parçası değiliz. Sorumlulukla hareket ediyoruz."

İlk andan itibaren Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımız ve üçüncü ülkelerle çabalarımızı daha da güçlendirmek amacıyla sürekli temastayız. Bu kapsamda Yunanistan ve Fransa'nın desteğini aldık; ayrıca diğer ülkelerle de görüşmeler yürütüyoruz ve yakında ek açıklamalar yapılacaktır. Kıbrıs halkı ve Kıbrıs Hükümeti adına, destekleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

