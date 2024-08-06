GKRY Vatandaşlarına İran Seyahati Uyarısı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı, mevcut bölgesel durum ve son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına " İran'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.

Rum yönetiminin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mevcut bölgesel durumdan dolayı İran'a her türlü seyahatten kaçınılması tavsiye edildi. Halen İran'da bulunan Güney Kıbrıs vatandaşlarından, günlük haberleri yakından takip etmeleri ve azami güvenlik önlemlerini uygulamaları istendi.

Açıklamada, İran'da bulunan Güney Kıbrıslıların, Dışişleri Bakanlığının yurt dışında yaşayanlar için kurduğu platforma internet üzerinden kayıt yaptırmaları, olağanüstü durumlarda bakanlıkla iletişim kurulması gerektiği ifade edildi.