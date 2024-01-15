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GKRY, yabancılara verilen 'Altın Pasaport'ları iptal etti - Son Dakika
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GKRY, yabancılara verilen 'Altın Pasaport'ları iptal etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüksek meblağlar veya yatırım karşılığında yabancılara verdiği 'Altın Pasaport'lardan 233'ünü iptal etti. Pasaportları iptal edilenler arasında doğrudan yatırımcılar ve aile üyeleri bulunuyor. İptal gerekçesi olarak, pasaport sahipleriyle ilgili yapılan araştırmalarda kara para ve suç izlerine rastlanması ve usulsüzlüklerin belirlenmesi gösterildi. AB'nin baskıları sonucu GKRY, 2020'de 'Altın Pasaport' uygulamasını kaldırmıştı.

GKRY, yabancılara verilen \'Altın Pasaport\'ları iptal etti
15.01.2024 - 21:43,  Güncelleme: 21:45
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüksek meblağlar veya yatırım karşılığında yabancılara verdiği "Altın Pasaport"lardan 233'ünü iptal etti.

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY Bakanlar Kurulu tarafından 233 yabancının, "Altın Pasaport" olarak nitelendirilen sonradan para ödenerek veya yatırım karşılığı alınmış Güney Kıbrıs pasaportu iptal edildi.

Haberlerde, pasaportları iptal edilenlerden 68'inin doğrudan yatırımcı, 165'inin ise yatırımcıların aile üyeleri olduğu bilgisine yer verildi.

Güney Kıbrıs'ın "Altın Pasaport"ları iptal etme gerekçesi olarak, bu pasaportları edinen kişilerle ilgili sonradan yapılan araştırmalarda, kara para ve suç izlerine rastlanması ile bu işlemlerin takibi için anlaşma yapılan avukat ve mali müşavirlerin yaptıkları usulsüzlüklerin belirlenmesi gösterildi.

Çeşitli gazete ve internet sitelerinde yer alan konuya ilişkin haberlerde, usulsüz alındığı iddia edilen 23 GKRY pasaportunun daha iptal edilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulacağı ileri sürüldü.

Avrupa Birliği'nin (AB) GKRY ve Malta'ya "Altın Pasaport" sattıkları gerekçesiyle yaptıkları baskılar sonucu Güney Kıbrıs bu uygulamayı 2020'de kaldırmıştı.

GKRY, 2020'den bu yana 1000'e yakın "Altın Pasaport"u, çeşitli aralıklarla, Bakanlar Kurulu kararıyla iptal etmişti.

AB'nin girişimleri sonucunda Malta, Rusya- Ukrayna savaşı üzerine 2022'de Rusya ve Belarus vatandaşlarının, yatırım veya finansman karşılığında ikamet ve vatandaşlık programını, ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıklamıştı.

"Altın Pasaport"

AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Birliğin serbest ticaret, gümrük imkanları ve serbest dolaşım haklarından faydalanmak üzere para vererek edindiği pasaportlar, "Altın Pasaport" olarak nitelendiriliyor.

GKRY'de yolsuzluk iddialarına da sebep olduğu için 2020'de "Altın Pasaport" uygulaması durdu fakat bundan önce 3 bine yakını Rus vatandaşı olmak üzere 6 bin kişinin Rumlardan pasaport aldığı belirlendi.

Güney Kıbrıs'ın pasaportlarının üçte birlik kısmının ise kriterleri karşılayamayan yabancılara verildiği ortaya çıkmıştı.

Rum yönetiminin, 2016'da Malezya'daki bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iş insanı Low Taek Jho'ya, Başpiskopos 2. Hrisostomos'un 300 bin avro karşılığında yazdığı referans mektubuyla pasaport sağlaması ağır eleştirilere ve yolsuzluk soruşturmalarına neden olmuştu.

AB, GKRY ve Malta'yı,"Altın Pasaport" uygulamasını sistematik gelire dönüştürdükleri ve sorunlu iş insanlarına pasaport sağladıkları gerekçesiyle sıkça uyararak eleştiriyor.

Kaynak: AA
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Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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