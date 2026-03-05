Glutensiz Mutfak Kursu Kayseri'de Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Glutensiz Mutfak Kursu Kayseri'de Devam Ediyor

Glutensiz Mutfak Kursu Kayseri\'de Devam Ediyor
05.03.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi Belediyesi, çölyak hastaları için glutensiz mutfak kursu düzenliyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından düzenlenen glutensiz mutfak kursu sürüyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan bireylerin sağlıklı beslenme farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen kurs ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine hizmet vermeye ve üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Çölyak hastalığının, genetik olarak yatkın kişilerde görülen ve gluten alımının ince bağırsakta hasara yol açtığı bir hastalık olduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemizde yaşayan çölyak hastalarımıza glutensiz gıda paketi dağıtıyoruz. Buna ilave olarak yaşam boyu süren ve tek tedavisi sıkı bir diyet olan çölyak hastalarının mutfaktaki işlerini kolaylaştırmak amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde glutensiz mutfak kursu düzenliyoruz. Kursiyerlere glutensiz beslenmenin önemi, glutensiz malzemelerle farklı tarifler, doğru pişirme teknikleri gibi konularda kapsamlı bilgiler veriliyor. 250 saatlik bir eğitim sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Belediye olarak yapmış olduğumuz bu çalışmayla çölyak hastalarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Glutensiz Mutfak Kursu Kayseri'de Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:27:32. #7.13#
SON DAKİKA: Glutensiz Mutfak Kursu Kayseri'de Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.