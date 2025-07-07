GMİS Genel Başkanı Yeşil\'den şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sendikadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, metan gazına karşı arama ve kurtarma eğitimleri olan alanında uzman Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin bölgeye gittiğini bildirdi.

Metan gazı konusunda arama ve kurtarma eğitimi alan TTK tahlisiye ekiplerinin, Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine helikopterle bölgeye sevk edildiğini aktaran Yeşil, kentten bölgeye hareket eden 10 kişilik ekibin mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldığını belirtti.

Yeşil, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin haberi ülkemizi, bizleri yasa boğdu. Haberin gelmesiyle TTK tahlisiye ekibimizden uzman arkadaşlarımız metan gazı zehirlenmesi olması nedeniyle teçhizatlarıyla bölgeye intikal ettiler. Oradaki arama ve kurtarma çalışmasına TTK tahlisiye ekibinden 10 arkadaşımız katıldı. Aldığımız bilgiye göre görevleri bitmiş ve tekrar Zonguldak'a dönüş yapacaklar. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin."