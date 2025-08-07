Go Oyunu Türkiye'de Kültürel Köprü Oluyor - Son Dakika
Go Oyunu Türkiye'de Kültürel Köprü Oluyor

Go Oyunu Türkiye'de Kültürel Köprü Oluyor
07.08.2025 15:53
Go, Türkiye'de popülaritesini arttırarak Çin ile kültürel bağları güçlendiriyor.

Burak Akıncı

ANKARA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in geleneksel zeka ve strateji oyunu Go (Çincesi Weiqi), Türkiye'de eskiden çok az bilinirken günümüzde dikkat çekici düzeyde popülerlik kazanmış durumda. Bu oyun artık Türkiye ile Çin'i birbirine bağlayan kültürel bir köprü olarak öne çıkıyor.

Kökleri binlerce yıl öncesine uzanan Go derinliği, zarafeti ve kültürel mirasıyla yeni nesil Türk oyuncular tarafından yeniden keşfediliyor.

Türkiye Go Derneği Başkanı Eren Kurter, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Go'ya olan ilgide önemli bir artış var. Özellikle Çin kültürünün müzikten sinemaya kadar Türkiye'de daha yaygın hale gelmesiyle Go oyunu üniversite öğrencileri arasında popüler hale geldi" dedi.

Kurter, çocukların özel ilgi gösterdiği Go oyun robotunun ise etkili bir eğitim aracı haline geldiğini ifade etti.

Go, akademi dünyasına da damgasını vurmuş durumda. Hacettepe Üniversitesi, 2026 yazında Avrupa Go Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Bu kongre çerçevesinde Avrupa'nın birçok ülkesinden ve Çin'den yaklaşık 1.500 oyuncu ilk kez Türkiye'ye gelecek.

Kurter, "Kongreyi, Hacettepe Üniversitesi ile birlikte okulun kampüsünde düzenleyeceğiz. Çin'den birçok profesyonel Go oyuncusu da kongreye katılacak" dedi.

Go tutkunu ve üniversitede biyoloji profesörü olan Çağatay Tavşanoğlu içinse oyunun cazibesi sadece derinliğinde değil, aynı zamanda taşıdığı güçlü kültürel değerde yatıyor.

Tavşanoğlu, "Oyunun tarihine baktığınızda Çin medeniyetinin tüm karmaşıklığını, savaş stratejilerini, felsefesini ve toplumsal değişimlerini görüyorsunuz. İnsanlara çekici gelen şey de bu" diye konuştu.

"Diğer oyunlarla kıyaslandığında Go'nun benzersiz bir tarihi ve stratejik temeli bulunuyor" diyen Tavşanoğlu, oyunun Türk oyunculara Doğu felsefesine dayanan farklı bir dünya görüşünü deneyimleme şansı verdiğini belirtti.

Tavşanoğlu, "Batı tarzı bir eğitim sisteminden geliyoruz ama Go sayesinde Çin düşüncesini keşfedebiliyoruz. Go, bize yeni bir pencere açıyor" dedi.

Go, Çin ile Türkiye arasındaki kişisel ve akademik bağları da güçlendirmiş durumda. Yüksek lisans öğrencisi ve Go tutkunu Yiğitcan Çörtük gibi gençler için oyun, hayat seçimlerini etkileyen bir unsur oldu. Go oyunu Çörtük'ün Çin'de eğitim almaya karar vermesinde rol oynadı.

Çörtük, "5 yıldır Go oynuyorum ve bu süre zarfında Çin kültürüne olan ilgim arttı. Go sadece bir oyun değil, aynı zamanda beni yepyeni bir anlam dünyasıyla tanıştırdı" dedi.

Go oyununun kendisine, Çin medeniyetine dair edebiyat ve diplomasiyi de kapsayan daha geniş bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen Çörtük, "İnsanlar yüzyıllar boyunca bu oyun hakkında kitaplar yazdı. Generaller ve siyasetçiler bu oyunu oynadı" dedi.

Go aracılığıyla kurulan kültürel bağı, Türkiye'de sayıları giderek artan pek çok Go oyuncusu da hissediyor. Artık az sayıda kişinin bildiği bir hobi olmaktan çıkan oyun, sınırlar, nesiller ve ideolojiler arasında bağlar kuran ortak bir deneyim haline gelmiş durumda.

Tavşanoğlu, "Go, oyuncular arasında bağ kurulmasını sağlıyor. Bu, bir arada yaşama kültürü gibi bir şey. Aslında Anadolu kültürü de sabır, strateji ve iç gözlem gibi bazı ortak değerleri paylaşıyor. Bu bağı oyun sayesinde yeniden keşfediyoruz" dedi.

Türkiye günümüzde aktif Go oyuncuları bakımından Avrupa'nın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor. Uzmanlar, ortak eğitim programları, turnuvalar ve kültürel etkinliklerle Çin ile bu alandaki etkileşimlerin derinleştirilmesine yönelik güçlü bir potansiyel olduğu görüşünde.

"Çin'in kültürel etkisi Türkiye'de arttıkça Go da aynı yolu izliyor" diyen Kurter, bu kadim oyunun sadece bir meşgale değil, karşılıklı anlayışın sembolü olduğunu vurguladı.

Tavşanoğlu, "Go, insanların kendilerini keşfetmelerine, içsel derinliklerini bulmalarına yardımcı oluyor. Bu da Çin kültürünün özünde yer alıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

