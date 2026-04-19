Göbeklitepe Sergisi Caracas'ta İlgi Gördü

Venezuela'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle açılan Göbeklitepe sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Başkent Caracas'taki Ulusal Sanat Galerisi'nde (Galeria de Arte Nacional) açılan sergi, tarih ve sanat meraklılarını bir araya getirdi.

Açılışta konuşan Galeri Müdürü Clemente Martinez, dünya çapında öneme sahip bir arkeolojik mirası ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültürel etkileşimin önemine dikkati çekti.

YEE Koordinatörü Hasan Nalbant ise Göbeklitepe'nin evrensel değerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir sergi açmıyoruz, insanlık tarihinin en eski hikayesini Anadolu'dan Caracas'a taşıyoruz. Göbeklitepe, tüm insanlığın ortak mirası ve 'tarihin sıfır noktasıdır'. Yunus Emre Enstitüsü olarak bu eşsiz mirası Venezuela halkıyla paylaşarak, aramızdaki dostluk bağlarını kadim tarihimizin gücüyle pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Anadolu'nun derinliklerinden çıkan bu gizemli ışığın Caracas'ın sanat ortamında yankı bulması ise bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır."

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği diplomatı Ahmet Bozyel de Göbeklitepe'nin, tarımın ve inanç sistemlerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kazı alanının halen aktif bir araştırma merkezi olduğunu hatırlatan Bozyel, her yeni bulgunun insanlık tarihine dair bilgileri derinleştirdiğini ifade etti.

Açılış programı kapsamında antropolog Dinorah Cruz, Göbeklitepe'nin mimari yapısı, dikilitaşlar üzerindeki semboller ve arkeolojik önemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, alanın neden "dünyanın en eski tapınağı" olarak kabul edildiği bilimsel verilerle anlatıldı.

Etkinliğin sonunda ise Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle düzenlenen çekilişte iki kişi Şanlıurfa'ya gidiş-dönüş uçak bileti kazandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen sergi, sunumlar ve sürpriz ödüllerle ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.