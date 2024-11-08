Göç İdaresi'nden Asılsız İddialara Suç Duyurusu

Güncel

Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerine ilişkin asılsız iddialarda bulanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında geri gönderme merkezleriyle ilgili "iftira" ve "dezenformasyon" içerikli iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

Geri gönderme merkezlerinin tamamının "kötü muameleye sıfır tolerans" prensibi ile işletildiği vurgulanan açıklamada, "Çatalca Geri Gönderme Merkezi dahil tüm geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında olanların (özel hayatın mahremiyeti gereği kaldıkları odalar dışında) bulunabilecekleri tüm alanlar kör nokta kalmayacak şekilde 24 saat kamera ile takip edilmektedir." denildi.

Ortaya atılan iddialar ile ilgili vakaların dikkatle incelendiği, herhangi bir şüphe görülmesi durumunda adli ve idari yönden etkin soruşturma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir hata, kusur veya ihmalin tespiti durumunda kanunun öngördüğü müeyyideler uygulanmaktadır. Hiçbir iddia göz ardı edilmemektedir." açıklaması yapıldı.

İlgili mevzuat gereği geri gönderme merkezinde çalışan personellere "kötü muamele yasağının yazılı ve sözlü olarak tebliğ edildiği" aktarılan açıklamada, temel insan hakları başta olmak üzere çeşitli eğitimler verildiği bildirildi.

Geri gönderme merkezlerinin uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta yer alan kurumlar tarafından haberli ve habersiz olarak sürekli denetlendiği belirtilen açıklamada, 2024'te 631 denetim ve 134 ziyaret gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, "Tüm geri gönderme merkezlerinde barınanlara yemek, temizlik, havalandırma, sağlık hizmetlerine erişim, avukata ve adli yardıma erişim, ailesi ile görüşme, dış dünya ile iletişim, psikososyal destek hizmetleri, tercümanlık, ibadet odaları, dilek-şikayet mekanizması ve benzeri hizmetler kesintisiz olarak sunulmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan yabancıların görüşmelerini, avukat-müvekkil mahremiyet kurallarına uygun olarak görüşme odasında gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Hukuki yardıma erişimde sistemin eksiksiz çalışmasına engel teşkil eden herhangi bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Gözetim altında bulunan yabancıların avukatlarıyla görüşme sayılarının kayıt altında tutulduğu aktarılan açıklamada, bu yıl geri gönderme merkezlerine 27 bin 390 avukat geldiği ve 239 bin 664 görüşme yapıldığı kaydedildi.

"Sevkler kapasite yönetimi kapsamında yapılmakta"

Geri gönderme merkezlerinin kapasiteleri ve sağlanan hizmetlere ilişkin şartların Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesi Komitesi'nin (CPT) belirlediği standartlar çerçevesinde oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Geri gönderme merkezleri arasında yapılan sevkler kapasite yönetimi kapsamında yapılmakta olup söz konusu sevklerin başka bir amacı bulunmamaktadır." denildi.

Yabancılar hakkındaki tüm iş ve işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirildiği ve hiçbir yabancının hukuka aykırı bir şekilde geri gönderme merkezlerinde tutulmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri gönderme merkezleri ile ilgili mesnetsiz yakıştırmalar yapılması kabul edilemez. Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu haksız ithamlar, ülkemizin hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi temel alan göç yönetimi faaliyetlerine gölge düşürmeyi amaçlamaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemiz mazlumlara yardım elini uzatmaktadır. Diğer taraftan ülkemiz, düzensiz göçle mücadele de dahil tüm göç yönetim süreçlerini insan haklarına uygun olarak yürütmektedir. Ülkemizde yakalanan düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasından, geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınmasına ve sonrasında ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilmelerine kadar yürüttüğümüz tüm süreç boyunca hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi gözeterek hareket etmekteyiz.

Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."