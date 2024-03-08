Göç ve işgal etrafında kadınların mücadelesi panelde ele alındı

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya Masası tarafından "Eğitim, Göç ve İşgal Ekseninde Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde göç ve işgal gibi zorlayıcı faktörlere maruz kalan kadınların mücadeleleri ve eğitim hakkına erişimleri ele alındı.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre panel, SETA Toplum ve Medya Araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay moderatörlüğünde, Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Turan, Yeryüzü Çocukları Derneği Başkan Yardımcısı Klinik Psikolog Merve Özdenler, araştırmacı yazarlar Zahide Tuba Kor ve Emine Çınar'ın katılımıyla çevrim içi düzenlendi.

Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Turan, Türkiye'nin tüm Müslümanlar için bir sığınak olduğunu ve son dönemde Suriye, Filistin, Irak ve Afganistan başta olmak üzere Müslümanları kendi ülkelerinde var etmek için mücadele ettiğini vurguladı.

Araştırmacı yazar Zahide Tuba Kor ise mülteciliğin insanların sahip oldukları her şeylerini bırakması tecrübesi olduğunu ve birçok mültecinin aile bireylerinin can güvenliğinin sağlayamama korkusu ve sürekli bir şekilde gelecek kaygısı taşıdığını belirtti.

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkan Yardımcısı Psikolog Merve Özdenler, Türkiye'nin bağış, sosyal yardım ve nakdi yardımlar konusunda çok kadirşinas bir millet olduğunu dile getirdi.

Özdenler, yardım edilenler konusunda eğitim, kimlik inşası ve ahlaki yapılanmalar bakımından faaliyet yürütülemediğine işaret ederek oluşan bu boşluğa yabancı misyonların yatırım yaparak çeşitli faaliyetlerde bulunduğuna değindi.

Gazzelilerin direniş ruhunun çok yüksek olduğuna değinen araştırmacı yazar Emine Çınar da direniş ruhu içerisinde yaşadıkları acılara çok yer vermediklerini belirterek Gazzelilerin "Direnişi nasıl devam ettireceğim?" sorusu üzerinde durduğunu ifade etti.

Çınar, Gazze'nin Suriye ile kıyas edildiğinde, Suriyelileri en çok yıpratan durumun karşılarında mücadele ettikleri kişileri tam bir düşman olarak nitelendirmemeleri olduğunu kaydetti.???????