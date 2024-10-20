Göç ve Kültürlerarası Uyum Forumu Kaleiçi Old Town Festivali'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Göç ve Kültürlerarası Uyum Forumu Kaleiçi Old Town Festivali'nde Gerçekleştirildi

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen 'Göç ve Kültürlerarası Uyum' forumunda, dünyadaki göç hareketlerinin önemine ve kültürel entegrasyonun gerekliliğine vurgu yaptı. Forum sonunda, katılımcı heyetler sürdürülebilir stratejiler geliştirme taahhüdünde bulundu ve kardeş kent anlaşmaları imzalandı.

20.10.2024 11:47  Güncelleme: 15:22
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9'ncu Kaleiçi Old Town Festivali'nde düzenlenen 'Göç ve Kültürlerarası Uyum' başlıklı foruma katıldı. Dünyada çok geniş çaplı bir göç hareketinin yaşandığını belirten Başkan Uysal, "Bu, hoşgörünün ve entegrasyonun çok çok önemli hale geldiği bir dünya üretiyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında konuk belediye heyetleriyle 'Göç ve Kültürlerarası Uyum' başlıklı bir forum düzenledi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda festivale katılan 18 ülkeden 23 şehrinin heyetleri kendi ülkelerindeki göç politikalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Forumda konuşan Başkan Uysal, dünyada çok geniş çaplı bir göç hareketinin yaşandığını ifade ederek, "Bu kültürel uyum artık kentlerin sosyal dokusunu, günlük hayatını sürdürebilmesi için hoşgörünün, entegrasyonun çok çok önemli hale geldiği bir dünya üretiyor" dedi. İnsanların bugünün dünyasında farklı kültürlerle entegre şekilde yaşamak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Uysal, bunun kültür, sanat ve barış ortamı içerisinde ve pozitif duygularla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

"Entegrasyonunun sağlanıp sağlanamaması, doğrudan kentlerin ve ülkelerin kültürel yaşamını etkiler"

Başkan Uysal farklı kültürlerle entegre olamayan kentlerin yaşayacağı sorunlar hakkında şöyle konuştu:

"Farklı kültürlerin hoşgörü içinde bir arada yaşayamadığı çatışmalarla dolu kentler kültürel varlıklarını da yeterli özenle, yeterli dikkatle koruyamazlar. Günlük yaşamın kalitesi, barışı, niteliği farklı kültürlerin birbiriyle entegrasyonunun sağlanıp sağlanamaması doğrudan kentlerin ve ülkelerin kültürel yaşamını etkiler. Çatışmaların aşılabildiği, barışçı, insanların birbirine gülümsediği kültürlerin hepsinin yan yana kendisini ifade edebildiği ve kaynaşabildiği bir dünyada, bir kentte yaşamak çok kıymetli."

Forum sonunda festivale katılan heyetler, göç yönetimi ve kültürel mirasın korunması için sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla şehirler, kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla çalışmayı taahhüt eden deklarasyonu imzaladı.

Forumda ayrıca, Muratpaşa Belediyesi ve Romanya Sibiu Belediyesi'yle kardeş kent anlaşması da imzalandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Göç ve Kültürlerarası Uyum Forumu Kaleiçi Old Town Festivali'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika

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