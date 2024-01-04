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Göç yolculuğu yarım kalan Kızıl Akbaba Uludağ'ın zirvesinden doğaya salındı - Son Dakika
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Göç yolculuğu yarım kalan Kızıl Akbaba Uludağ'ın zirvesinden doğaya salındı

Yorgun düşüp Bursa'da ara veren Kızıl Akbaba 3 haftalık tedavi sürecinin ardından Uludağ'ın zirvesinden sıcak diyarlara doğru havalandı. Kızıl Akbaba, göç yolculuğu sırasında yorgun düşüp Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Bitkin düşen akbabayı farkeden çiftçiler, hayvanı tedavi edilmek üzere yetkililere teslim etti. 3 hafta süren tedavinin ardından Kızıl Akbaba, Uludağ'da doğaya salındı.

Göç yolculuğu yarım kalan Kızıl Akbaba Uludağ\'ın zirvesinden doğaya salındı
04.01.2024 - 23:42,
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Göç yolculuğu yarım kalan Kızıl Akbaba Uludağ'ın zirvesinden doğaya salındı

Göç yolculuğuna yorgun düşüp Bursa'da ara veren Kızıl Akbaba 3 haftalık tedavi sürecinin ardından Uludağ'ın zirvesinden sıcak diyarlara doğru havalandı

BURSA - Yorgun düştüğü için göç yolculuğuna Bursa'da ara vermek zorunda kalan Kızıl Akbaba 3 haftalık tedavinin ardından yoluna kaldığı yerden devam etti. Kızıl Akbaba Uludağ Bakacak'tan ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Doğada türüne nadir rastlanan Bursa'da ise uzun süredir kaydı bulunmayan Kızıl Akbaba, göç yolculuğu sırasında yorgun düşüp Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Bitkin düşen akbabayı farkeden çiftçiler yaralı sandıkları hayvanı DKMP Bursa Şube Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Veteriner hekimlerce muayenesi yapılan Kızıl Akbaba'nın hafif enfeksiyonu olduğu, uzun süredir beslenemediği ve genel güç kaybı yaşadığı tespit edildi. 3 hafta süren yoğun tedavinin ardından eski sağlığını ve gücünü geri kazanan yaklaşık 7.5 kiloya ulaşan Kızıl Akbaba DKMP Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ Çobankaya Bakacak Mevkiindeki seyir terası yanında bulunan boş alandan yeniden doğaya salındı. Büyük bir kafes içerisinde bir pikap ile Bakacak'a getirilen Kızıl Akbaba kamyonetten alınıp ekipler tarafından kafe ile patika yollardan taşınıp serbest bırakılacağı alana konuldu. Büyük bir heyecanla kafesin ön kapağının açılmasıyla birlikte önce kafasını dışarıya çıkaran Kızıl Akbaba daha sonra kendisi de dışarıya çıtı. Bir süre etrafı izleyen Kızıl Akbaba yaklaşık 3 metreye yakın kanatlarını çırpıp bir anda havalandı. Çevredekilerin telaşla görüntü almaya çalıştığı anlarda Uludağ'ın zirvesinden aşağı süzülen dev kuş saniyeler içerisinde gözden kayboldu.

Kızıl Akbaba'nın Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin açıldığı 2011 yılından bu güne tedaviye gelen ilk Kızıl Akbaba olma özelliğini taşıdığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "3 haftadır merkezimizde tedavisi süren Kızıl Akbaba doğaya salınabilecek duruma gelmiştir. Genel sağlık durumu düzelmiş ve şu an 7.5 kg ağırlığa ulaşmıştır. Çoğu insan ülkemizde Akbabaların yaşadığından habersizdir. Ama ülkemizde Kara, Kızıl, Sakallı ve Küçük Akbaba olmak üzere dört tür gözlemlenmektedir. Kızıl Akbaba ya da bilimsel adıyla Gyps fulvus ülkemizde görülen bu dört akbaba türünden birisidir. E-Bird kayıtlarına göre Bursa'da ilk kaydı Uludağ Milli Park sahamızda 7 Eylül 1975'de kaydedilmiştir. Oldukça iri bir akbaba türü olan Kızıl Akbabalar kayalık ve dağlık arazide yaşar, kaya yarlarındaki çıkıntılarda koloniler halinde yuva yaparlar. Sürü halinde yaşasalar da aslında tek eşlidirler ve genellikle ömür boyu aynı eşle hayatlarını sürdürürler" dedi.

Bozkurt kış şartlarının ağır geçeceği yerlerde besin bulmakta sıkıntı yaşayan türler için de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve Bölge Müdürlüğüne bağlı diğer illerde yemleme çalışmalarının aralıksız yapılacağını, yemleme çalışmaları için kurum olarak gerekli tedbirlerin alındığını besin stoğunun yapıldığını söyledi.

Kaynak: İHA
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