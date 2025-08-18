Göcek'te Su Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika
Göcek'te Su Altyapısı Güçlendiriliyor

18.08.2025 22:51
Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısı güçlendiriliyor, dere temizlik çalışmaları sürüyor.

Fethiye'ye bağlı Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve çevrenin korunması amacıyla hat yenileme ve dere temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, mahallenin hem altyapı yatırımları hem de çevre düzenlemeleriyle daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacağı belirtildi.

MUSKİ ekipleri tarafından, meydana gelen arızalarda müdahalenin zorlaşması ve kesinti sürelerinin uzaması nedeniyle Dereboğazı mevkisindeki içme suyu şebeke hattının kamusal alana taşındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında 400 metre uzunluğundaki hattın 200 metrelik kısmının deplasesi tamamlandı. Öte yandan turizm için önemli bir bölge olan Göcek Mahallesi'nde MUSKİ ekipleri tarafından dere temizlik çalışmaları da devam ediyor. Son üç ay içinde Dereboğazı mevkisinde 1500 metre, Likya Caddesi'nde 600 metre olmak üzere toplamda 2 bin 100 metre dere temizliği gerçekleştirildi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fethiye, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Göcek, Son Dakika

