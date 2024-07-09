Göçerler, Muş'un serin yaylalarında hayvancılık yapıyor - Son Dakika
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Göçerler, Muş'un serin yaylalarında hayvancılık yapıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, kavurucu sıcakların etkili olduğu yaz dönemini Muş'un verimli ve serin yaylalarında geçiriyor. İlkbaharda bölgeye ulaşan göçerler, hayvanlarını serin ve verimli alanlarda otlatarak geçimlerini sağlıyor. Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, ilin hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti ve göçerlerin yaylaları tercih ettiğini söyledi.

09.07.2024 12:45
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, kavurucu sıcakların etkili olduğu yaz dönemini Muş'un verimli ve serin yaylalarında geçiriyor.

Küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı kentin yüksek rakımlı yaylaları, yazın sıcak geçtiği illerden gelen göçerleri ve hayvan sürülerini ağırlıyor.

İlkbaharda Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'dan günlerce süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan göçerler, hayvanlarını serin ve verimli alanlarda otlatıyor.

Belirledikleri alanlara çadırlarını kuran göçerler, yaz mevsimi boyunca hayvanlarından elde ettikleri sütten hazırladıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

2 bin 500 rakımlı Üçevler Yaylası'nda göçerleri ziyaret eden Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, gazetecilere, ilin hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki besicilerin yazın kentteki yaylaları tercih ettiğini anlatan Salkım, şunları kaydetti:

"İlimizde küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 150 bin. Göçerlerin gelmesiyle bu sayı 1 milyon 300 bini aşıyor. Yaylalarımız çok serin ve zengin bitki örtüsüne sahip. Yaz mevsimi boyunca hayvanlarını Şenyayla, Kozma Dağı, Üçevler ile Bulanık ve Varto ilçelerindeki yaylalarda otlatan göçerler, hayvanlardan elde ettikleri sütten hazırladıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor."

Üçevler Yaylası'nda konaklayan göçer Ceyhan Yıldırım ise her yıl kente gelerek hayvanlarını otlattıklarını ifade etti.

Yaylada verimli otlakların bulunduğunu belirten Yıldırım, "Yaz boyunca burada kalıyoruz. Günde iki kez hayvanları sağıyoruz. Çok kaliteli ve lezzetli bir süt elde ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Muş, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçerler, Muş'un serin yaylalarında hayvancılık yapıyor - Son Dakika

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