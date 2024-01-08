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Göçerler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Göçerler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Batman'a gelen göçerler, hayvanları için daha iyi otlaklar bulmak amacıyla Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Göçerler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen 147 fotoğrafı inceleyerek oylama yaptı. Göçerlerden Şefik Ataş, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verirken, diğer göçerler de beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Göçerler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı
08.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:30
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Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla Batman'a gelen göçerler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan göçerler Doğu Anadolu Bölgesinin farklı illerinden geldikleri Batman'ın Demirbilek köyünde çadır kurdukları arazide Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Göçerlerden Şefik Ataş, gerçekleştirdiği oylamada, "Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Ataş, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Ataş, "Dünyanın bu fotoğrafları görmesi lazım. Fotoğrafları çekenlerin eline sağlık." dedi.

Göçerlerden Vehbi Ataş ve Adem Koyun da 5 kategoriden beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Kaynak: AA
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Doğu Anadolu, Türkiye, Batman, Dünya, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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