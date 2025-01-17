Göçmen Botu Faciası: 50 Ölü Tahmini - Son Dakika
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Göçmen Botu Faciası: 50 Ölü Tahmini

Moritanya'dan İspanya'ya giden göçmen botu alabora oldu, 44'ü Pakistanlı 50 kişi kayıp.

17.01.2025 18:20
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Batı Afrika sahilleri açıklarında göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 36 kişi kurtarılırken, 44'ü Pakistanlı olan 50 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Geo News'a göre, 2 Ocak'ta Moritanya'dan İspanya'ya gitmek için açılan göçmen botunun batması sonucu çok sayıda Pakistanlı hayatını kaybetti.

İspanya merkezli göçmen hakları örgütü Walking Borders'a dayandırılan haberde, bottaki 86 göçmenden 36'sının kurtarıldığı, 44'ü Pakistanlı olan 50 göçmenin yaşamını yitirdiği tahmin edildi.

Fas'ın Dakhla şehri açıklarında alabora olan bottaki 86 yolcunun 66'sının Pakistanlı olduğu belirtilirken, kazayla ilgili 6 gün önce yetkililere haber verildiği kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Pakistan'ın Rabat Büyükelçiliği aracılığıyla kazanın takip edildiği ve kurtarılan Pakistanlılara gerekli yardımların yapıldığı ifade edildi.

Rabat Büyükelçiliği ise 36 Pakistanlının kurtarıldığını doğrulayarak, ulaşılamayan 50 kişinin öldüğünü varsaydıklarını aktardı.

Öte yandan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ise söz konusu kaza nedeniyle üzüntülerini paylaşarak, insan kaçakçılığıyla ilgili sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Walking Borders'a göre, 2024 yılında Afrika sahillerinden İspanya'ya ulaşmak için yola çıkan 10 bin 457 göçmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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