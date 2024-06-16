Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göçmenlere Yönelik Denetimler Kurban Bayramı Tatilinde de Sürüyor

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Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalar, Mobil Göç Noktası araçlarının desteğiyle Kurban Bayramı tatilinde de kesintisiz sürüyor.

AA muhabirinin Göç İdaresi Başkanlığından edindiği bilgiye göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca da sürecek.

Bu kapsamda, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası aracıyla 30 büyükşehir ile birlikte 60 ilde denetimler gerçekleştiriliyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri derhal başlatılıyor.