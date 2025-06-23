Göçmen Kaçakçılığından Hapis Cezası

(İZMİR) - Çeşme'de göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında dava açılan Hakan Ayyıldız, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen'in kardeşi olduğu belirtilen Ayyıldız'ın, yasa dışı yollarla göçmen geçişlerini organize ettiği belirtildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan Hakan Ayyıldız'ın, AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen'in kardeşi olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Hakan Ayyıldız'ın, yasa dışı yollarla göçmen geçişlerini organize ettiği iddiasıyla hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Hakkında dava açılan Ayyıldız, mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayyıldız, cezaevine gönderildi.

İlçe Başkanından açıklama

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyi Hakan Ayyıldız'ın yaklaşık 20 yıldır ailesiyle hiçbir temasının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bir kırgınlık değil, onun kendi yaşam tercihleriyle, ailesinden uzak bir hayatı seçmiş olmasıyla ilgilidir. Abim yaklaşık 20 yıldır denizlerde çalışıyor, gemilerde yaşamını sürdüren bir deniz emekçisiydi. Biz zaman zaman ondan tamamen habersiz kaldık. Şimdi ise, geçmişte karıştığı bir olay nedeniyle tutuklandığını ve cezaevinde olduğunu üzülerek öğrendik. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim: Kim olursa olsun, bir suç işlediyse bunun cezasını da çekmelidir. Hukukun önünde herkes eşittir ve abim de hukuk önünde hesap vererek hatasının bedelini ödemektedir. Suç kişiseldir. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Kimsenin hatası bir başkasına yüklenemez."