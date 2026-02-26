Göçmen Sınır Dışı Politikasına Hukuk Engeli - Son Dakika
Göçmen Sınır Dışı Politikasına Hukuk Engeli

26.02.2026 10:51
Yargıç Murphy, Trump'ın düzensiz göçmenleri üçüncü ülkelere sınır dışı etme politikasını hukuka aykırı buldu.

ABD'nin Massachusetts Bölge Yargıcı Brian Murphy, Başkan Donald Trump yönetiminin, düzensiz göçmenleri vatandaşı olmadıkları üçüncü ülkelere sınır dışı etme politikasının "hukuka aykırı" olduğuna hükmetti.

The Washington Post'un haberine göre, Yargıç Murphy, ABD yönetiminin düzensiz göçmenleri vatandaşı olmadıkları ülkelere sınır dışı etme politikasına ilişkin kararını verdi.

Üçüncü ülkelere sınır dışı etme kararını "hukuka aykırı" bulan Murphy, bu kişilerin sınır dışı edilmelerine yasal olarak itiraz etmeleri için daha fazla zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Yargıç Murphy ayrıca, kararın temyize taşınması için hükümete 15 gün süre verildiğini kaydetti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamada ise "DHS'nin yasal yetkisini kullanmasına ve yasa dışı göçmenleri, onları kabul etmeye istekli bir ülkeye sınır dışı etmesine izin verilmelidir." ifadesi kullanıldı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından 13 Şubat'ta yayımlanan raporda, Trump yönetiminin 2025'te yüzlerce göçmeni vatandaşı olmadıkları ülkelere sınır dışı etmek için 40 milyon dolardan fazla para harcadığı ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

