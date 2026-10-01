Göçmenlik hakimi caminin imamına Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı verdi - Son Dakika
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Göçmenlik hakimi caminin imamına Filistin desteği nedeniyle sınır dışı kararı verdi

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ABD'de göçmenlik hakimi, Wisconsin'deki en büyük caminin imamı hakkında Filistin'e verdiği destek nedeniyle sınır dışı kararı verdi. 30 yıldır ABD'de yaşayan imamın avukatları, kararın ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini savunarak üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

NEW ABD'de göçmenlik hakiminin, Wisconsin eyaletinin en büyük camisinin imamını, Filistin'e verdiği destek nedeniyle ülkeden "sınır dışı" etme kararı verdiği belirtildi.

Milwaukee İslam Topluluğu Başkanı Salah Sarsour'un avukatları, mahkemenin, müvekkilleri hakkındaki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 30 yıldır ABD'de yasal olarak yaşayan Filistin kökenli Sarsour'un, Filistin'e verdiği destek sonucu ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleri tarafından 30 Mart'ta gözaltına alındığı, 80 günden fazla içeride tutulduğu belirtildi.

Haziranda, ABD bölge hakiminin, davası devam ederken serbest bırakılmasına hükmetmesinin ardından Sarsour'un dün çıkarıldığı mahkemede, Göçmenlik Hakimi Jayme Salinardi tarafından "sınır dışı" edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Sarsour'un avukatları Patrick Taurel ve Luna Droubi, Salinardi'nin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "eylemlerinin dünya çapında antisemitizmle mücadele etmeye yönelik ABD dış politikasını baltaladığı" yönündeki notuna dayanarak Sarsour hakkında karar verdiğini değerlendirdi.

Kararın ABD Anayasası'nda korunan temel haklardan olan "ifade özgürlüğünü" tehdit ettiğini belirten Sarsour'un avukatları, karara itiraz için üst mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Associated Press haber ajansına açıklama yapan Sarsour da, "Bugünkü karar son derece hayal kırıklığı yaratsa da pes etmeyeceğim. İfade özgürlüğü hakkını savunmak ve 30 yılı aşkın süredir evim olarak adlandırdığım ülkede kalmak için mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

Wisconsin'deki en büyük caminin lideri olan, ABD vatandaşı 6 çocuğu ve 10 torunu bulunan Sarsour'un, Filistin haklarının açık sözlü bir savunucusu olduğu ve hedef alınmasının, Trump yönetiminin Filistin'i destekleyen örgütlere ve savunuculara yönelik saldırılarının bir tırmanışı olarak değerlendirildi.

Trump yönetiminde gündeme gelen Haziran 2025 tarihli memorandum, ABD Dışişleri Bakanı'na, varlığı "potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları" doğurabilecek yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesini talep etme yetkisi veriyor.

Trump yönetimi, aynı hükmü Filistin yanlısı aktivistler, Columbia Üniversitesi öğrencileri Mahmud Halil ve Mohsen Mahdawi'ye karşı da kullanmıştı.

Kaynak: AA
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