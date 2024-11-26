Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Güncel

1) GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otel ek bina inşaatında göçük altında kalan Suriye uyruklu işçi Hamoud Alkhlıfa (30) hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelin ek bina inşaatında meydana geldi. İnşaatın temel çukurunda göçük yaşandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Hamoud Alkhlıfa'yı, sağlık ekipleri hastaneye götürdü. Suriye uyruklu işçi hastanede hayatını kaybetti.