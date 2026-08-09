Göçükte Hayatını Kaybeden Bekir Çelik Toprağa Verildi
Adana'da tünel çalışmasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Bekir Çelik, Kozan'da defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen tünel çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Bekir Çelik'in cenazesi, Kozan ilçesi Durmuşlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Göçükte Hayatını Kaybeden Bekir Çelik Toprağa Verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?