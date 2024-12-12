Göçükte Kalan İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Göçükte Kalan İşçi Kurtarıldı

Göçükte Kalan İşçi Kurtarıldı

Suluova'da maden ocağındaki göçükte kalan işçi Özgür Söylemez kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

12.12.2024 16:54
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Amasya'nın Suluova ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçedeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Özgür Söylemez toprak altında kaldı.

İşçinin kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Söylemez, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göçükte Kalan İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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