Göğsünden bıçaklanıp, yoldan geçen aile hekiminin müdahale ettiği Ramazan öldü

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AKSARAY'da Muhammet C. (26) tarafından göğsünden bıçaklanan ve yoldan geçen aile hekimi Hüseyin Topuz 'un müdahalesi ile hastaneye kaldırılan Ramazan US (29), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed C., yönetimindeki 68 DK 939 plakalı otomobille, alacağı olan Ümmühan A.'nın (43) içinde bulunduğu ve damadı Ramazan US'un kullandığı 38 SA 624 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aracından inen Ramazan Us, Muhammed C.'ye yumruk attı. Muhammed C. de bıçakla saldırıp US'u, göğsünden ve bacağından yaraladı. Us, kanlar içinde yere yığıldı. O sırada yoldan geçen aile hekimi Hüseyin Topuz, Ramazan US'a müdahale edip kalp masajı yaptı.

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM'

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, aile hekiminin müdahalesini izleyen saldırgan Muhammed C.'yi gözaltına alındı. Çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Us, bu sabah yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Muhammed C.'nin ilk ifadesinde, "Bana yumruk atınca beni öldüreceğini sandım. Kendimi kurtarmak için bıçakladım" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.