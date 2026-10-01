Gökan Zeybek, fon krizinde giderayak zenginleşme olduğunu söyledi, erken seçim istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökan Zeybek, fon krizinde giderayak zenginleşme olduğunu söyledi, erken seçim istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökan Zeybek, fon krizinde giderayak zenginleşme olduğunu söyledi, erken seçim istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, fon krizine ilişkin iktidarın yorulduğunu ve giderayak zenginleşmeye çalıştığını söyledi. Zeybek, 8 şirket ve 131 fonla ortaya çıkan krizin tüm ekonomik sistemi etkilediğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı.

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "fon krizi"ne ilişkin "Bu iktidar yorulmuştur, artık hiçbir soruna çözüm üretecek bir kadro kalitesine ve liyakatine sahip değildir. Gidici olduklarını gördükleri için de giderayak olabildiğince zenginleşmeye, yakın çevresinde bulunan insanları zenginleştirerek iktidarını sona erdirmek istiyorlar" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde ANKA Haber Ajansı'na fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin "yoğun bir ekonomik kriz içinde" olduğunu belirten Zeybek, şunları söyledi:

"Bütün şirketleri, iş dünyasını, işçiyi, emekçiyi etkileyecek bir krizle karşı karşıyayız. Başlangıçta 8 şirket, 131 fonla ilgili ortaya çıktı ama etkileri itibarıyla bakıldığı zaman, Türkiye'de kurulu bütün ekonomik sistemi kökünden etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Bunun tahribatının bir an önce ortadan kalkması için yasal düzenlemelerin gelmesi, özellikle iktidara yakın hatta iktidarın tam göbeğinde görev yapan siyasetçilerin bu yolsuzluk ve yağmanın ortakları olması, bundan pay alıyor olması ve bir insanın geçimine lazım olan ücretlerle kıyaslanmayacak yüz milyarlarca liralık haksız kazançların birkaç ay içinde elde ediliyor olması da milletimizi de derinden sarsmıştır. Ekonomiye, siyasete, ülkeyi yönetenlere olan güvende ciddi bir erozyon var. Hızla bu erozyonun giderilmesi gerekir.

"BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLARI DİKKATİ BAŞKA YERE ÇEKME ARAYIŞI OLARAK GÖRÜYORUM"

İktidar bu kadar köşeye sıkışmış ve siyasi kadrolarının her gün bir yada birkaçının ortaya çıkardığı bu haksız kazançları tartışırken; bu sabah, TBB Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin'deki 2 ilçe belediye başkanı ve belediyelere yapılan operasyonla uyandık. Yine bu, bir gündemi değiştirme olayı. Türkiye'nin son 10 günü içinde yaygın olarak kamuoyunun konuştuğu konuyu, dikkati başka yere çekme arayışı olarak görüyorum.

TÜRKİYE ARTIK SEÇİM ŞARTLARINA GİRMİŞTİR"

Ne yaparlarsa yapsınlar aslında bu dönemle birlikte Türkiye artık seçim şartlarına girmiştir, seçimin bütçesini yapacaktır. Bundan sonra artık bu Meclis'in yapacağı son çalışma, seçilecek olan cumhurbaşkanlığı süreci öncesinin son dönemi olacaktır. O nedenle biz hiç gecikmeden ülkenin yönetilemediğini, ülkenin kaynaklarının kullanılamadığını ve var olan kaynakların da yağmalandığını görüyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da işsizlik, hayat pahalılığı artıyor; sermayeye ulaşmak, sanayicinin ve üreticinin krediye ulaşması zorlaşıyor. Bankalardan kredi bulmak iş dünyası açısından neredeyse imkansız hale geliyor.

"GİDERAYAK ZENGİNLEŞMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Son 10 gün içinde görüldüğü gibi de İstanbul Borsası'nda da 4-5 trilyon arasında bir kayıp oluştu. Bu iş dünyasının 5 varlığının 1'ini kaybetmesi anlamına geliyor. Bundan kurtulmanın yolu Türkiye'de siyasi iktidarın değişmesinden geçer. Bu iktidar yorulmuştur, artık hiçbir soruna çözüm üretecek bir kadro kalitesine ve liyakatine sahip değildir. Gidici olduklarını gördükleri için de giderayak olabildiğince zenginleşmeye, yakın çevresinde bulunan insanları zengileştirerek iktidarını sona erdirmek istiyorlar. Milletin önüne sandık gelmelidir. Parlamentonun yapacağı en doğru şey ne derseniz, ekim ayı içinde bir erken seçim kararı alıp aralık ayında Türkiye'nin erken seçime gitmesini sağlaması gerekir. Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik, adaletsizlik, ekonomik, iç güvenlik... Yaşadığı tüm sorunlardan kurtuluşunun temel çözümü iktidar değişikliğinden geçmektedir. 25 yıllık iktidar yorulmuştur. Zamnı dolmuş iktidarın da gidişinin de kararını verecek aziz Türk milletidir. Milletin önüne sandık geldiğinde gerekli sonucun çıkacağından hiç şüphe duymuyorum."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliGökan ZeybekYeni PartiİstanbulPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:00:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Gökan Zeybek, fon krizinde giderayak zenginleşme olduğunu söyledi, erken seçim istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei