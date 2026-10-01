Gökan Zeybek, fon krizinde giderayak zenginleşme olduğunu söyledi, erken seçim istedi

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "fon krizi"ne ilişkin "Bu iktidar yorulmuştur, artık hiçbir soruna çözüm üretecek bir kadro kalitesine ve liyakatine sahip değildir. Gidici olduklarını gördükleri için de giderayak olabildiğince zenginleşmeye, yakın çevresinde bulunan insanları zenginleştirerek iktidarını sona erdirmek istiyorlar" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde ANKA Haber Ajansı'na fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin "yoğun bir ekonomik kriz içinde" olduğunu belirten Zeybek, şunları söyledi:

"Bütün şirketleri, iş dünyasını, işçiyi, emekçiyi etkileyecek bir krizle karşı karşıyayız. Başlangıçta 8 şirket, 131 fonla ilgili ortaya çıktı ama etkileri itibarıyla bakıldığı zaman, Türkiye'de kurulu bütün ekonomik sistemi kökünden etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Bunun tahribatının bir an önce ortadan kalkması için yasal düzenlemelerin gelmesi, özellikle iktidara yakın hatta iktidarın tam göbeğinde görev yapan siyasetçilerin bu yolsuzluk ve yağmanın ortakları olması, bundan pay alıyor olması ve bir insanın geçimine lazım olan ücretlerle kıyaslanmayacak yüz milyarlarca liralık haksız kazançların birkaç ay içinde elde ediliyor olması da milletimizi de derinden sarsmıştır. Ekonomiye, siyasete, ülkeyi yönetenlere olan güvende ciddi bir erozyon var. Hızla bu erozyonun giderilmesi gerekir.

"BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLARI DİKKATİ BAŞKA YERE ÇEKME ARAYIŞI OLARAK GÖRÜYORUM"

İktidar bu kadar köşeye sıkışmış ve siyasi kadrolarının her gün bir yada birkaçının ortaya çıkardığı bu haksız kazançları tartışırken; bu sabah, TBB Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin'deki 2 ilçe belediye başkanı ve belediyelere yapılan operasyonla uyandık. Yine bu, bir gündemi değiştirme olayı. Türkiye'nin son 10 günü içinde yaygın olarak kamuoyunun konuştuğu konuyu, dikkati başka yere çekme arayışı olarak görüyorum.

TÜRKİYE ARTIK SEÇİM ŞARTLARINA GİRMİŞTİR"

Ne yaparlarsa yapsınlar aslında bu dönemle birlikte Türkiye artık seçim şartlarına girmiştir, seçimin bütçesini yapacaktır. Bundan sonra artık bu Meclis'in yapacağı son çalışma, seçilecek olan cumhurbaşkanlığı süreci öncesinin son dönemi olacaktır. O nedenle biz hiç gecikmeden ülkenin yönetilemediğini, ülkenin kaynaklarının kullanılamadığını ve var olan kaynakların da yağmalandığını görüyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da işsizlik, hayat pahalılığı artıyor; sermayeye ulaşmak, sanayicinin ve üreticinin krediye ulaşması zorlaşıyor. Bankalardan kredi bulmak iş dünyası açısından neredeyse imkansız hale geliyor.

"GİDERAYAK ZENGİNLEŞMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Son 10 gün içinde görüldüğü gibi de İstanbul Borsası'nda da 4-5 trilyon arasında bir kayıp oluştu. Bu iş dünyasının 5 varlığının 1'ini kaybetmesi anlamına geliyor. Bundan kurtulmanın yolu Türkiye'de siyasi iktidarın değişmesinden geçer. Bu iktidar yorulmuştur, artık hiçbir soruna çözüm üretecek bir kadro kalitesine ve liyakatine sahip değildir. Gidici olduklarını gördükleri için de giderayak olabildiğince zenginleşmeye, yakın çevresinde bulunan insanları zengileştirerek iktidarını sona erdirmek istiyorlar. Milletin önüne sandık gelmelidir. Parlamentonun yapacağı en doğru şey ne derseniz, ekim ayı içinde bir erken seçim kararı alıp aralık ayında Türkiye'nin erken seçime gitmesini sağlaması gerekir. Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik, adaletsizlik, ekonomik, iç güvenlik... Yaşadığı tüm sorunlardan kurtuluşunun temel çözümü iktidar değişikliğinden geçmektedir. 25 yıllık iktidar yorulmuştur. Zamnı dolmuş iktidarın da gidişinin de kararını verecek aziz Türk milletidir. Milletin önüne sandık geldiğinde gerekli sonucun çıkacağından hiç şüphe duymuyorum."