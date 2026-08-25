Gökay Çakır Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gökay Çakır Gözaltına Alındı

Gökay Çakır Gözaltına Alındı
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Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, halkı kin tahriki suçlamasıyla gözaltına alındı.

(MANİSA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Soma'da sendika genel merkezinde gözaltına alındı. Sendika, Çakır'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındığını ve yarın saat 14.00'te Soma Adliyesi'nde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ifadesinin alınacağını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürülen eylemin 16'ncı gününde sendika yöneticisi, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve iki işçinin gözaltına alınmasının ardından Gökay Çakır'ın da Soma'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Gökay Çakır Soma'da gözaltına alındı! Ankara'da 16. gününü tamamlayan direnişimizde sendika yöneticimiz, sendika örgütlenme uzmanımız Başaran AKSU ve iki üyemizin direniş alanı olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünden gözaltına alınmasından hemen sonra, Soma'da bulunan Genel Başkanımız Gökay ÇAKIR da "Ankara'dan gelen" bir talimat ile Sendika Genel Merkezinden gözaltına alınmıştır.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlaması ile gözaltına alınan Genel Başkanımız, sendikamızın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bu gece mevcutlu tutulacak ve yarın 14.00'da Ankara savcılığı tarafından Soma Adliyesi'nde ifadesi alınacaktır.

Ankara'dan Soma'ya talimat yollayarak, direnen işçilerin Genel Başkanını gözaltına aldıran, direnişi baskı ve gözaltılar ile bastırmaya çalışanların talimatı kimlerden aldığı bellidir. Holding'lerin talimatı ile yapılan bu işler bizi yıldıramaz, ancak mücadele azmimizi büyütür.

Bu ülkede sendikal haklar, özgürlük varmış gibi yapmaya gerek yok! Tüm kamuoyu, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve halkımız, gerçeklerin farkındadır. Direnmeye karşı takınılan bu saldırgan tavra teslim olmayacağız. Sendikalar başta olmak üzere tüm kurumları dayanışmaya davet ediyoruz. Mücadeleci sendikacılık suç değildir, suç Holding'lerle el ele halkı soymaktır. Karşı duracağız!"

Kaynak: ANKA

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