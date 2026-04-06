GÖKBEY Hava Ambulansı 8 Ay İçinde Hazır

06.04.2026 16:05
GÖKBEY helikopterleri, 6-8 ay içinde Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek ve yerli tasarım olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava ambulansı hizmeti vermek için tasarlanan 3 GÖKBEY helikopterini, 6-8 ay içinde, Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılamak üzere teslim edeceklerini söyledi.

"GÖKBEY Hava Ambulansı Havalanma Lansmanı, Üretimi ve Uçuş Test Faaliyetini Yerinde İnceleme Programı", Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, GÖKBEY helikopterinin yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirildiğini belirtti.

Söz konusu helikopterin tasarım ve üretim sürecinin tamamen yerli mühendislik altyapısına dayandığını vurgulayan Görgün, platformun Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına uygun şekilde geliştirildiğini ifade etti.

Görgün, GÖKBEY'in her gün büyüyen kıymetli bir platform olduğunu anlatarak, "Hem hava hem deniz hem kara birçok platformu, yerli ve milli olarak tasarlıyoruz, üretiyoruz ve son kullanıcıya teslim ediyoruz." dedi.

Güvenlik güçleri ve sağlık hizmetleri için geliştirildi

Haluk Görgün, GÖKBEY helikopterinin genel maksat görevleri için tasarlandığını ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olduğunu dile getirerek, Sağlık Bakanlığının da ambulans helikopter ihtiyacını yerli platform üzerinden karşılama yönünde güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Görgün, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacı üzere seri üretim siparişleri verilirken, Sağlık Bakanlığımız da özellikle ambulans helikopter ihtiyaçlarını yerli milli platform üzerinden karşılamak üzere bir kararlılık, bir irade ortaya koydu." diye konuştu.

GÖKBEY'in teknik özellikleri

Helikopterin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Görgün, GÖKBEY'in 6 ton sınıfında bir genel maksat helikopteri olduğunu belirtti.

Görgün, toplamda 80 tane üretilecek helikopterin yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesi bulunduğunu, 3,8 saat havada kalabildiğini ve 700 kilometre menzile erişebildiğini anlattı.

İlk teslimatın takvimine de değinen Görgün, "Bu helikopterimizin 3 tanesini, inşallah, önümüzdeki 6-8 ay içinde, Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgün, GÖKBEY helikopterinin sertifikasyon sürecinin önemli bir aşamasının tamamlandığını belirterek, özellikle ambulans görevlerine yönelik ek testlerin yapılacağını da bildirdi.

Savunma sanayisinin altyapısının sağlık gibi farklı alanların ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanıldığına işaret eden Görgün, bu anlamda kurumlar arasında işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Konuşmanın ardından GÖKBEY ambulans helikopteri, test uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

