Gökçe Gökçen İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
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Gökçe Gökçen İddialara Yanıt Verdi

Gökçe Gökçen İddialara Yanıt Verdi
03.06.2026 00:32
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CHP'li Gökçe Gökçen, odasının karıştırıldığını ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin polis eşliğinde CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle başlayan gerilim yeni bir boyuta taşındı.

Sosyal medyaya düşen bir videoda, Özel yönetiminde yer alan genel başkan yardımcılarının boşalttığı odalarından birinin duvarına "Hain Kemal" yazıldığı görülmüş ve bu odanın İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’e ait olduğu iddia edilmişti.

GÖKÇEN’DEN İDDİALARA YANIT GELDİ: ODAM BUTLANCILAR TARAFINDAN BASILDI, EŞYALARIM DAĞITILDI

Hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Gökçe Gökçen, izlemediği bir kanalda kendisine iftira atıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Genel Merkez'deki odam butlancılar tarafından basılmış, kişisel eşyalarım karıştırılmış, dolapların içi dağıtılmış ve duvara da yazılar yazılmış. Hatırasına artık huzur verilmesini dilediğim ve hala yasını tuttuğum arkadaşım, kardeşim Gülşah Durbay'la olan fotoğrafım, ona iftira atan kişiler tarafından indirilmiş."

"KENDİSİNE GÜVENEN VARSA KAMERA KAYITLARINI KOYSUN"

Söz konusu yazının yazıldığı gün Genel Merkez binasında dahi bulunmadığını vurgulayan Gökçen, Kılıçdaroğlu yönetimine de kamera kayıtları üzerinden meydan okudu: "İftiracıların fark etmediği bir şey var ki, sözü edilen gün ben Genel Merkez'de değildim. Dolayısıyla o yazıyı da ben yazmadım. Kendisine güvenen varsa ben o odadan çıktıktan sonra kimlerin odaya nasıl girdiğini kamera kayıtlarından çıkarır ve koyar. Ben de kendilerine dolapların içi karıştırılırken çekilen kamera görüntülerini seve seve gönderirim."

"16 SENEDİR EMEK VERDİĞİM PARTİMDEN KOPARAMAZSINIZ, AVUCUNUZU YALARSINIZ" 

CHP Gençlik Kollarından yetiştiğini ve partinin her kademesinde tırnaklarıyla kazıyarak görev aldığını vurgulayan Gökçen, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Beni bu şekilde; 18 yaşımı doldurduğum gibi gençlik kollarına üye olduğum, her bir seçiminde ev ev gezdiğim, broşürünü dağıttığım, parçası olduğum için absürt suçlamalarla yargı önüne çıkarıldığım, ölüm tehditleri alsam da asla vazgeçmediğim, ellerimle pankartlarını yaptığım, 16 senedir her kademesinde emek verdiğim partimden böyle koparacağını sananlara bir söz: Avucunuzu yalarsınız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökçe Gökçen İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika

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