TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Gökçe Şentürk Toprağa Verildi - Son Dakika
