Gökçeada'da Nadir Ay Balığı Görüntülendi

14.05.2026 14:23
Balıkçı İlker Özdemir, Gökçeada açıklarında ay balığını cep telefonu ile görüntüledi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avlamak için denize açılan balıkçı, nadir rastlanan ay balığını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İlker Özdemir, kılıç balığı avlamak için "Kızılelma" adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve iki arkadaşıyla Gökçeada'dan denize açıldı.

Parakete takımını denize bırakan Özdemir, bu sırada teknelerinin biraz açığında ay balığının yüzgecini fark etti.

Bir süre sonra yüzeye çıkarak yüzmeye başlayan ay balığı, İlker Özdemir tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, denizde balık avlarken ay balığına denk geldiklerini söyledi.

Nadir görülen ay balığının avının da yasak olduğunu belirten Özdemir, "Bu coğrafyada, Kuzey Ege'de, Gökçeada açıklarında olması da ayrı bir güzel. Çünkü denizlerimizin zenginliğini gösteren bir hayvan. Popülasyonda çok değerli, çok önemli bir halka. Denizlerimizin ne kadar temiz olduğunu anlatan bir canlı. 1500-2000 metrelere kadar inebilen bir canlı. Biz de burada bunları görüntülüyoruz rast geldiğinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:41
22:14
21:33
21:29
20:36
20:25
