Gökçeada Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
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Gökçeada Feribot Seferleri İptal

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Gökçeada'ya tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

08.02.2025 10:15
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Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Öte yandan, Bozcaada ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferi iptal edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gökçeada Feribot Seferleri İptal - Son Dakika

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