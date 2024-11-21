Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferleri İptal Edildi

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GÖKÇEADA VE BOZCADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında, Kabatepe'den 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli'den 15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,